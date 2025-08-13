В Челябинскую область поступила первая партия вакцины от гриппа

«Своевременная и массовая вакцинация позволит снизить количество заболевших и предотвратить такие серьезные осложнения гриппа, как как пневмония, бронхит, обострение хронических заболеваний. Лучший вариант поставить прививку от гриппа — сделать это сейчас, не дожидаясь начала сезонного подъема заболеваемости ОРВИ», — говорит главный врач ЧОЦОЗ МП Ольга Агеева.