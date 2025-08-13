В Челябинскую область поступила первая партия вакцины от гриппа

Сообщается, что все вакцины содержат обновленные штаммы вирусов с актуальными для осенне-зимнего сезона антигенами.
В состав вакцин вошли штаммы гриппа А (H1N1,H3N2) гриппа В (Victoria).
«В регион поступила первая партия противогриппозных вакцин, в том числе трехвалентные вакцины “Совигрипп” и “Флю-М” и четырехвалентная вакцина “Ультрикс Квадри”», — сообщили в ЧОЦОЗ МП.
Всего доставят более 1,7 млн доз противогриппозной вакцины, первая партия составила порядка 40% запланированного объема.
Напомним, иммунитет к вирусу не возникает сразу после вакцинации, а формируется постепенно, приблизительно в течение 1,5 месяцев.
«Своевременная и массовая вакцинация позволит снизить количество заболевших и предотвратить такие серьезные осложнения гриппа, как как пневмония, бронхит, обострение хронических заболеваний. Лучший вариант поставить прививку от гриппа — сделать это сейчас, не дожидаясь начала сезонного подъема заболеваемости ОРВИ», — говорит главный врач ЧОЦОЗ МП Ольга Агеева.