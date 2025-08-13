Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске средний доход жителей превысил 96 тысяч рублей за первый квартал года

Это на 15% больше, чем годом ранее.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске средний доход жителей превысил 96 тысяч рублей за первый квартал этого года. Об этом сообщил Байкал24 со ссылкой на городскую администрацию.

— В документе указано, что среднемесячная зарплата в Братске составила 96 360 рублей. Это относится к сотрудникам крупных и средних предприятий. Субъекты малого предпринимательства в статистике не учитывались, — уточнили в пресс-службе мэрии Братска.

Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то уровень заработной платы увеличился на более 15%. Лидерами по уровню оплаты труда стали работники сфер «Деятельность в области информации и связи», «Транспортировка и хранение» и «Обрабатывающие производства». Там получают от 116 до 122 тысяч рублей в месяц. Зарплаты в бюджетной сфере тоже стали выше. Там сотрудники в среднем получали 70 474 рубля.