В Братске средний доход жителей превысил 96 тысяч рублей за первый квартал года

Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то уровень заработной платы увеличился на более 15%. Лидерами по уровню оплаты труда стали работники сфер «Деятельность в области информации и связи», «Транспортировка и хранение» и «Обрабатывающие производства». Там получают от 116 до 122 тысяч рублей в месяц. Зарплаты в бюджетной сфере тоже стали выше. Там сотрудники в среднем получали 70 474 рубля.