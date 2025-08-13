В Братске средний доход жителей превысил 96 тысяч рублей за первый квартал года

В Братске средний доход жителей превысил 96 тысяч рублей за первый квартал этого года. Об этом сообщил Байкал24 со ссылкой на городскую администрацию.
— В документе указано, что среднемесячная зарплата в Братске составила 96 360 рублей. Это относится к сотрудникам крупных и средних предприятий. Субъекты малого предпринимательства в статистике не учитывались, — уточнили в пресс-службе мэрии Братска.
Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то уровень заработной платы увеличился на более 15%. Лидерами по уровню оплаты труда стали работники сфер «Деятельность в области информации и связи», «Транспортировка и хранение» и «Обрабатывающие производства». Там получают от 116 до 122 тысяч рублей в месяц. Зарплаты в бюджетной сфере тоже стали выше. Там сотрудники в среднем получали 70 474 рубля.