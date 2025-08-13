В Новосибирской области выявили девять финансовых нелегалов

Это на одну компанию больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За первые шесть месяцев текущего года специалисты Центробанка зафиксировали в Новосибирской области деятельность девяти нелегальных организаций, работающих на финансовом рынке. Это превышает прошлогодний показатель за тот же период на одну компанию.
По информации, предоставленной Сибирским ГУ Банка России, наиболее распространенным нарушением является несанкционированное предоставление займов и кредитов населению. В частности, в четырех случаях подобную деятельность осуществляли комиссионные магазины и ломбарды, чья деятельность должна ограничиваться только торговлей.
Кроме того, некоторые нелегальные участники рынка прикрывались названиями микрофинансовых организаций или ломбардов, не имея на это законных оснований. За период с января по июнь в Новосибирской области выявлено два таких случая.
Андрей Шепелев, руководитель Отдела противодействия нелегальной деятельности Сибирского ГУ Банка России, подчеркивает: «Сотрудничество с подобными компаниями крайне опасно. Финансовые нелегалы игнорируют законодательство, могут прибегать к незаконным методам взыскания долгов и даже лишить человека собственности. Поэтому необходимо проявлять бдительность. Всегда проверяйте законность деятельности кредитора и внимательно изучайте условия договора. Эти простые меры помогут вам защитить себя».