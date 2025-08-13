В Новосибирске водитель иномарки сбил 9-летнюю велосипедистку и скрылся

ДТП произошло около дома по адресу Тюленина, 17/1. Согласно предварительным сведениям, инцидент произошел 13 августа 2025 года в полдень в Калининском районе Новосибирска. Неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве, предположительно, автомобиле «Хюндай Солярис» (согласно видеозаписи), выезжал со двора дома 2/1 по улице Свечникова, намереваясь повернуть на улицу Гребенщикова в направлении улицы Краузе. Вблизи дома 17/1 по улице Тюленина произошло столкновение с велосипедистом, пересекавшим дорогу слева направо относительно движения автомобиля. После совершения наезда водитель покинул место происшествия. В результате аварии пострадал ребенок 2016 года рождения, управлявший велосипедом. Девочка была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи. Тяжесть полученных травм в настоящее время уточняется. На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы, выясняются все детали и причины произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Проводятся мероприятия по установлению личности водителя и розыску скрывшегося автомобиля.