Нижегородские гимнастки Дина и Арина Аверины отмечают свое 27-летие 13 августа

В июле 2025 года одна из спортсменок вышла замуж.

Источник: Arina and Dina Averins

Уроженки Заволжья в Нижегородской области, знаменитые гимнастки Дина и Арина Аверины, отмечают свой день рождения 13 августа. Сегодня им исполнилось 27 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале спортсменок.

Под поздравительным постом пользователи оставляют свои комментарии с пожеланиями.

«Желаю вам здоровья, счастья, успехов и благополучия. Пусть каждая мечта сбудется. И вдохновения на новые цели. И пусть никакая преграда вам не помешает», — пишут поклонники гимнасток.

Дина и ее сестра-близнец Арина Аверина родились 13 августа 1998 года в Заволжье (Дина на 20 минут раньше). Сестры Аверины — многократные чемпионки мира по художественной гимнастике.

Напомним, в начале июля стало известно, что Дина Аверина вышла замуж за фигуриста Дмитрия Соловьева.