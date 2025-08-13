Нижегородские гимнастки Дина и Арина Аверины отмечают свое 27-летие 13 августа

Уроженки Заволжья в Нижегородской области, знаменитые гимнастки Дина и Арина Аверины, отмечают свой день рождения 13 августа. Сегодня им исполнилось 27 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале спортсменок.
Под поздравительным постом пользователи оставляют свои комментарии с пожеланиями.
«Желаю вам здоровья, счастья, успехов и благополучия. Пусть каждая мечта сбудется. И вдохновения на новые цели. И пусть никакая преграда вам не помешает», — пишут поклонники гимнасток.
Дина и ее сестра-близнец Арина Аверина родились 13 августа 1998 года в Заволжье (Дина на 20 минут раньше). Сестры Аверины — многократные чемпионки мира по художественной гимнастике.
Напомним, в начале июля стало известно, что Дина Аверина вышла замуж за фигуриста Дмитрия Соловьева.