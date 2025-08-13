Автобус в Хабаровске сбил двух девочек на электросамокате

В Хабаровске утром 13 августа произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и электросамоката, на котором ехали две несовершеннолетние девочки, сообщает телеграм-канал Госавтоинспекция Хабаровского края.
По предварительным данным, водитель автобуса ZhongTong, следовавшего по маршруту № 40, в районе дома № 13 по улице Космической допустил столкновение с электросамокатом Whoosh, двигавшимся по проезжей части.
В результате происшествия пострадали обе девочки — водитель и пассажир электросамоката. Они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение для обследования и оказания помощи.
На месте аварии работают сотрудники полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей и водителя автобуса.
В ГИБДД уточнили, что по итогам проверки информация будет дополнена.