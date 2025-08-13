Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Магнитогорске поймали пьяного 50-летнего самокатчика

Мужчина попал в поле зрения сотрудников ДПС во время рейда в рамках акции «МотоВелоСиМ». Об этом рассказали в Госавтоинспекции города Магнитогорска.

Источник: Южноуральская панорама

Мужчину остановили возле дома No 49 на улице Строителей, когда он ехал на электросамокате Kugoo M5. Полицейские выяснили, что у самого средства передвижения большая мощность, которая равна 1000 Bт. Такой транспорт уже требует водительского удостоверения.

Инспекторы ДПС разговаривая с мужчиной, заподозрили, что самокатчик находится в нетрезвом состоянии. Для подтверждения наличия алкоголя необходимо было провести медосвидетельствование. Однако от этой процедуры нарушитель отказался. В результате водителя отстранили от управления самокатом.

На мужчину составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ. Нарушителя ждет наказание вплоть до административного ареста на срок от десяти до пятнадцати суток либо штраф в 45 тысяч рублей.

В Госавтоинспекции Магнитогорска напомнили, что самокаты мощностью от 0,25 до 4 кВт уже приравниваются к мопедам, и в этом случае требуется водительское удостоверение категории «М». Если же мощность больше 4 кВт, то средство уже сравнивается с мотоциклом, а значит нужны водительские права категории «А».