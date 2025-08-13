В Магнитогорске поймали пьяного 50-летнего самокатчика

В Госавтоинспекции Магнитогорска напомнили, что самокаты мощностью от 0,25 до 4 кВт уже приравниваются к мопедам, и в этом случае требуется водительское удостоверение категории «М». Если же мощность больше 4 кВт, то средство уже сравнивается с мотоциклом, а значит нужны водительские права категории «А».