В Ростове ввели запрет на стоянку на 1-й Луговой

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Новые меры направлены на ликвидацию заторов, которые регулярно возникали из-за скопления фур, доставляющих сельхозпродукцию в портовые терминалы Левобережья. Сейчас площадь парковочной зоны превышает 3 га, но в планах — ее расширение до 7,5 га. Запрет стоянки на ключевом участке и открытие парковки призваны разгрузить транспортный поток в районе логистических объектов и улучшить дорожную ситуацию для жителей.