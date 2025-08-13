Ричмонд
Скамейки на набережной Волгограда отмоют за 30 с лишним миллионов рублей

Часть работ придется выполнять вручную.

Мэрия Волгограда ищет подрядчика, который согласится отмыть скамейки на центральной набережной. Цена вопроса — 31 млн рублей.

Специалистам предстоит также убирать мусор в парковой зоне, ухаживать за цветниками, содержать в порядке улицы и пешеходные дорожки, устанавливать ограждения во время массовых мероприятий.

Часть работ придется выполнять вручную. К ним относится, к примеру, мытье парапетов и тумб. Территория для уборки ограничена участком между улицами Комсомольской и 7-й Гвардейской Бригады.