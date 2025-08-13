Под Минском рыбак чуть не утонул, пытаясь догнать лодку, которую унес ветер. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел во вторник, 12 августа, неподалеку пляжа № 4 Заславского водохранилища, который расположен под Минском. Согласно данным, двое мужчин отравились на рыбалку на лодке. В какой-то момент один из них заметил, что лодку уносит ветер.
«Попытка догнать ее вплавь оказалась неудачной — мужчина 1959 года рождения начал тонуть, не рассчитав свои силы», — сообщили в ведомстве.
Второй мужчина в этот момент сразу же обратился за помощью. Приехавшие на место спасатели ОСВОД заметили тонувшего в километре от берега рыбака, доставили его на мотолодке к спасательной станции. Мужчине не потребовалась медпомощь.
