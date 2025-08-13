Самарцы смогут сообщить о нарушениях водителей электросамокатов

В Самаре жители смогут зафиксировать нарушения правил езды на электросамокатах. Фотографии можно отправить в специализированный бот, сообщают в департаменте транспорта.
— За нарушение можно считать: езду на самокате вдвоем, парковку в запрещенной зоне, размещение самоката не на парковке, ДТП, повреждение самоката и несовершеннолетних, вставших за руль. Кроме того, водитель самокатов обязаны спешиваться на пешеходных переходах, — отметили в сообщении.
Самарцы могут отправить фотографии в чат-бот, в котором разберутся с проблемой. Все подробности указаны на официальной странице ведомства в социальной сети.