Превышение марганца в воде нашли в селе Хабаровского края

В селе Калинка Хабаровского района прокуратура провела проверку качества водоснабжения после жалоб местных жителей.
Специалисты отобрали пробы воды и направили их на анализ.
Результаты показали превышение допустимых норм по содержанию марганца и повышенную мутность.
Прокурор внес представление в адрес директора ресурсоснабжающей организации, который был привлечен к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.
Для устранения нарушений организация провела промывку резервуаров-накопителей, установила дополнительный фильтр и заменила фильтрующий материал в действующих установках.
После этого были повторно отобраны пробы воды для проверки качества.
Ситуация находится на контроле прокуратуры района.