Превышение марганца в воде нашли в селе Хабаровского края

Прокуратура обязала коммунальщиков устранить нарушения.

Источник: Комсомольская правда

В селе Калинка Хабаровского района прокуратура провела проверку качества водоснабжения после жалоб местных жителей.

Специалисты отобрали пробы воды и направили их на анализ.

Результаты показали превышение допустимых норм по содержанию марганца и повышенную мутность.

Прокурор внес представление в адрес директора ресурсоснабжающей организации, который был привлечен к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований.

Для устранения нарушений организация провела промывку резервуаров-накопителей, установила дополнительный фильтр и заменила фильтрующий материал в действующих установках.

После этого были повторно отобраны пробы воды для проверки качества.

Ситуация находится на контроле прокуратуры района.