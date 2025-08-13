Умер ветеран спецназа «Альфа» полковник Владимир Зайцев

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Владимир Зайцев скончался на 78-м году жизни, сообщает пресс-служба ассоциации.
«Совет Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора “Альфа” с глубоким прискорбием сообщает, что на 78-м году жизни скончался полковник Зайцев Владимир Николаевич», — говорится в сообщении.
Зайцев родился в 1948 году в Московской области. В группе «А» Седьмого управления КГБ СССР служил с 1982 по 1992 год. Участвовал в операции по освобождению захваченного пассажирского самолета в Тбилиси в 1983 году.
«За его плечами в качестве командира боевые командировки в охваченный войной Афганистан», — добавили в ассоциации.
Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды и «За личное мужество». Почетный сотрудник госбезопасности. После службы в КГБ был помощником председателя правительства РФ по силовому блоку. Руководил Фондом поддержки антитеррористических подразделений органов обеспечения безопасности «Антитеррор» и был вице-президентом Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», входил в общественный совет газеты «Спецназ России».