Работу пяти нижегородских трамваев продлят в День города

Дополнительное движение предусмотрено для маршрутов, проходящих мимо площадок, где будут проходить основные праздничные мероприятия.
До полуночи будут курсировать следующие трамваи:
- № 3 (Московский вокзал — Парк «Дубки»);
- № 5 (Улица Кулибина — Мыза);
- № 6 (Московский вокзал — Улица Лобачевского — Московский вокзал);
- № 7 (Московский вокзал — Улица Коммуны — Московский вокзал);
- № 8 (Малышево — 52-й квартал).
Напомним, что в День города также будет продлена работа нижегородского метрополитена. Ранее сообщалось, что общественный транспорт поменяет схему движения на День города.