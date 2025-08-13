Ричмонд
Работу пяти нижегородских трамваев продлят в День города

В День города, 16 августа, в Нижнем Новгороде будет увеличено время работы пяти трамвайных маршрутов. Об этом сообщили в компании «Экологические проекты».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Дополнительное движение предусмотрено для маршрутов, проходящих мимо площадок, где будут проходить основные праздничные мероприятия.

До полуночи будут курсировать следующие трамваи:

  • № 3 (Московский вокзал — Парк «Дубки»);
  • № 5 (Улица Кулибина — Мыза);
  • № 6 (Московский вокзал — Улица Лобачевского — Московский вокзал);
  • № 7 (Московский вокзал — Улица Коммуны — Московский вокзал);
  • № 8 (Малышево — 52-й квартал).

Напомним, что в День города также будет продлена работа нижегородского метрополитена. Ранее сообщалось, что общественный транспорт поменяет схему движения на День города.