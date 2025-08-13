По ряду улиц Казани с 21 по 26 августа ограничат движение транспорта

В связи с проведением международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» в Казани с 21 по 26 августа частично ограничат движение транспорта.
Так, с 16:00 до 00:00 с 21 по 26 августа ограничения введут на следующих участках дороги:
ул. Чистопольская, на участке от кольцевой развязки у Дворца водных видов спорта до съезда на пр. Ямашева (в направлении улицы Гаврилова);
пр. Ямашева, на участке от пересечения с улицей Адоратского до пересечения с улицей Троицкий лес;
по круговому движению вокруг футбольного стадиона «Ак Барс Арена».
Напомним, накануне в Казань из Москвы прибыл фирменный автобус международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025». Он привез финалистов конкурса, которые с 21 по 26 августа поборются за возможность дальнейшего развития в музыкальной индустрии. На протяжении недели зрителей ждут не только выступления конкурсантов, но и концерты самых популярных российских артистов.