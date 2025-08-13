Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По ряду улиц Казани с 21 по 26 августа ограничат движение транспорта

Причиной стало проведение международного конкурса «Новая волна».

Источник: Город Казань.KZN.RU

В связи с проведением международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» в Казани с 21 по 26 августа частично ограничат движение транспорта.

Так, с 16:00 до 00:00 с 21 по 26 августа ограничения введут на следующих участках дороги:

ул. Чистопольская, на участке от кольцевой развязки у Дворца водных видов спорта до съезда на пр. Ямашева (в направлении улицы Гаврилова);

пр. Ямашева, на участке от пересечения с улицей Адоратского до пересечения с улицей Троицкий лес;

по круговому движению вокруг футбольного стадиона «Ак Барс Арена».

Напомним, накануне в Казань из Москвы прибыл фирменный автобус международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025». Он привез финалистов конкурса, которые с 21 по 26 августа поборются за возможность дальнейшего развития в музыкальной индустрии. На протяжении недели зрителей ждут не только выступления конкурсантов, но и концерты самых популярных российских артистов.