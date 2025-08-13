По ряду улиц Казани с 21 по 26 августа ограничат движение транспорта

Напомним, накануне в Казань из Москвы прибыл фирменный автобус международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025». Он привез финалистов конкурса, которые с 21 по 26 августа поборются за возможность дальнейшего развития в музыкальной индустрии. На протяжении недели зрителей ждут не только выступления конкурсантов, но и концерты самых популярных российских артистов.