На Южном вокзале запустили дополнительные кассы: где их найти

«Дополнительные кассы расположены в главном пассажирском тоннеле, напротив выхода на платформы № 1 и 2. Режим работы — ежедневно с 6:00. Также у касс установлен один терминал самообслуживания, в котором можно оплатить билеты на пригородные поезда банковской картой или через СБП», — говорится в сообщении.