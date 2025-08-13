На Южном вокзале запустили дополнительные кассы: где их найти

На Южном вокзале запустили дополнительные кассы. Об этом сообщается в телеграм-канале «Калининградская Ласточка» в среду, 13 августа.
«Дополнительные кассы расположены в главном пассажирском тоннеле, напротив выхода на платформы № 1 и 2. Режим работы — ежедневно с 6:00. Также у касс установлен один терминал самообслуживания, в котором можно оплатить билеты на пригородные поезда банковской картой или через СБП», — говорится в сообщении.
Основные пригородные кассы расположены в центральном вестибюле с левой стороны. Они открыты ежедневно с 7:00 до 19:55. Два терминала самообслуживания находятся в центральном зале с правой стороны от входа в зал пригородных касс (между сувенирным магазином и часовней).
Железнодорожники рассказали, какие вагоны электричек до Светлогорска и Зеленоградска наименее забитые.