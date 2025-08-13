Мигрантам во Владивостоке вынесли приговор за хулиганство с угрозой оружием

Меньше чем через месяц на той же площади произошёл другой конфликт. Маргинальные граждане пытались заставить прохожего купить у них с рук сотовый телефон, а когда другой прохожий вступился за мужчину, показав им своё удостоверение сотрудника полиции, они оказали правоохранителю агрессивное сопротивление. Одного дебошира удалось задержать сразу, а соучастник смог сбежать. Уголовное дело в отношении того, кто был задержан оперативно, уже передано в Ленинский районный суд. Хулигана обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.