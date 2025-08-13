Мигрантам во Владивостоке вынесли приговор за хулиганство с угрозой оружием

Вечером 25 января 2025 года возле ТРЦ «Луговая» иностранцы напали на двух молодых людей по малозначительному поводу, избив их и угрожая оппонентам ножом. (В социальных сетях очевидцы писали, что поводом для конфликта стали неподобающие знаки внимания, которые один из мигрантов оказывал девушке, двое парней за неё заступились.).
Они признаны виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору). Суд приговорил одного из дебоширов к двум с половиной годам лишения свободы, его соучастника — к двум годам. Отбывать наказание им предстоит в колонии общего режима. В законную силу приговор ещё не вступил.
Меньше чем через месяц на той же площади произошёл другой конфликт. Маргинальные граждане пытались заставить прохожего купить у них с рук сотовый телефон, а когда другой прохожий вступился за мужчину, показав им своё удостоверение сотрудника полиции, они оказали правоохранителю агрессивное сопротивление. Одного дебошира удалось задержать сразу, а соучастник смог сбежать. Уголовное дело в отношении того, кто был задержан оперативно, уже передано в Ленинский районный суд. Хулигана обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.
Жители Владивостока неоднократно обращались к чиновникам с просьбой навести порядок на площади Луговой, которая является транспортно-пересадочным узлом с большим пассажиропотоком. Площадь является сосредоточением бездомных, маргиналов, воришек, мигрантов и других колоритных личностей. В торговом центре находятся различные фирмы, оказывающие юридические услуги иностранцам, одна из них, как выяснилось в этом году, помогала мигрантам с легализацией через фиктивную регистрацию.