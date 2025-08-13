Ричмонд
Жители всего Демского района Уфы на сутки останутся без воды

В Демском районе Уфы с 11 часов 20 августа и до 10 часов 21 августа отключат водоснабжение. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава районной администрации Иван Иванов.

Источник: Башинформ

Напомним, что в Уфе сейчас завершается строительство 21-километрового водовода, который значительно улучшит качество и надежность водоснабжения Кировского и Демского районов. Новый водовод позволит, в том числе, «строить новые жилые и социальные объекты», отметил Иван Иванов.

«Мы позаботимся о том, чтобы минимизировать последствия отключения. Будет организован подвоз технической воды», — уточнил глава администрации Демского района Уфы.

По его словам, подробная информация о пунктах раздачи воды будет опубликована совсем скоро в социальных сетях, СМИ, размещена в домовых чатах и на информационных стендах у подъездов домов.