Жители всего Демского района Уфы на сутки останутся без воды

Напомним, что в Уфе сейчас завершается строительство 21-километрового водовода, который значительно улучшит качество и надежность водоснабжения Кировского и Демского районов. Новый водовод позволит, в том числе, «строить новые жилые и социальные объекты», отметил Иван Иванов.
«Мы позаботимся о том, чтобы минимизировать последствия отключения. Будет организован подвоз технической воды», — уточнил глава администрации Демского района Уфы.
По его словам, подробная информация о пунктах раздачи воды будет опубликована совсем скоро в социальных сетях, СМИ, размещена в домовых чатах и на информационных стендах у подъездов домов.