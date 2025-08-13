Ричмонд
Капремонт бомбоубежища проведут в Нижнем Новгороде

Проект прошел госэкспертизу.

Источник: Аргументы и факты

Проект капремонта сооружения гражданской обороны возле нижегородского стадиона «Динамо» прошел госэкспертизу. Об этом сообщается на сайте ГИС ЕГРЗ.

Сооружение расположено в Почаинском овраге, недалеко от дома № 1А по ул. Архитектора Харитонова. Заказчиком выступит МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода».

Проект подготовила нижегородская компания «Сириус Проект».

Ранее сообщалось, что на капремонт нижегородской поликлиники выделили почти 15 млн рублей.