Капремонт бомбоубежища проведут в Нижнем Новгороде

Проект капремонта сооружения гражданской обороны возле нижегородского стадиона «Динамо» прошел госэкспертизу. Об этом сообщается на сайте ГИС ЕГРЗ.
Сооружение расположено в Почаинском овраге, недалеко от дома № 1А по ул. Архитектора Харитонова. Заказчиком выступит МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Нижнего Новгорода».
Проект подготовила нижегородская компания «Сириус Проект».
