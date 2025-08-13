Свердловчанам ограничили выезд за границу: в списке более 200 тысяч

«Если в отношении вас вынесено ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации, то необходимо позаботиться о его снятии заблаговременно. Узнать о своей задолженности и оплатить ее можно на официальном сайте ГУФССП России по Свердловской области», — предупреждает ведомство.
Специалисты ФССП напоминают, что ограничение на выезд за пределы РФ будет снято, если полностью погасить задолженность. Кроме того, нужно дождаться обновления данных в базе ФССП, что может занять до 14 дней. Убедиться в снятии ограничения можно через те же сервисы. В случае частичного погашения долга ограничение сохраняется.
Проверять статус задолженности следует минимум за месяц до планируемой поездки.
«Ситуация с “невыездными” гражданами особенно обостряется в летний период. Многие узнают о проблеме только в аэропорту, когда уже поздно что-то исправлять», — предупреждают в ведомстве.
Напомним, что ограничения на выезд могут быть наложены при наличии: неоплаченных кредитов и микрозаймов, задолженностей по алиментам, неуплаченных штрафов ГИБДД, налоговых и коммунальных долгов, неисполненных судебных решений.
Специалисты советуют не откладывать решение проблемы на последний момент и регулярно проверять свою кредитную историю, чтобы избежать неприятных сюрпризов перед долгожданным отпуском. В ФССП отмечают, что прием граждан судебными приставами осуществляется по предварительной записи через сервис «Электронная очередь» на сайте ФССП.
«ФедералПресс» сообщал, что за первые месяцы 2025 года судебные приставы Свердловской области выдворили из региона 950 иностранцев за нарушение миграционных законов.