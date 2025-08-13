Свердловчанам ограничили выезд за границу: в списке более 200 тысяч

Специалисты ФССП напоминают, что ограничение на выезд за пределы РФ будет снято, если полностью погасить задолженность. Кроме того, нужно дождаться обновления данных в базе ФССП, что может занять до 14 дней. Убедиться в снятии ограничения можно через те же сервисы. В случае частичного погашения долга ограничение сохраняется.