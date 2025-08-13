В Приморье ужесточили правила выхода в море на гидроциклах. Маломерные плавательные средства обязаны пройти регистрацию, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого правительства.
Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) организовала рейды на территории Приморья и выявляет нарушителей, вышедших в море на незарегистрированных маломерных плавсредствах. Такие суда изымаются, а владельцев штрафуют. Для выхода в море необходимо иметь регистрационные и разрешительные документы, подтверждающие право на выход в акваторию.
Отдых с нарушениями: владельцев маломерных судов в Приморье начали штрафовать чаще.
Инспекторы составили 15 административных протоколов за прошедшие выходные.
Напомним, в Приморье решили усилить контроль за маломерными судами и водными мотоциклами после трагедии, произошедшей в бухте Рында на острове Русский, где водный мотоцикл стал причиной гибели молодого мужчины. Как рассказал губернатор региона Олег Кожемяко на совещании с участием правоохранительных и надзорных ведомств, уже в ближайшее время решено принять меры по обеспечению безопасности на водоёмах.