В Приморье ужесточили правила выхода в море на гидроциклах

Напомним, в Приморье решили усилить контроль за маломерными судами и водными мотоциклами после трагедии, произошедшей в бухте Рында на острове Русский, где водный мотоцикл стал причиной гибели молодого мужчины. Как рассказал губернатор региона Олег Кожемяко на совещании с участием правоохранительных и надзорных ведомств, уже в ближайшее время решено принять меры по обеспечению безопасности на водоёмах.