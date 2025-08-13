В Екатеринбурге скончался выдающийся врач Владимир Чеснов

В Екатеринбурге ушел из жизни Владимир Сергеевич Чеснов, выдающийся деятель здравоохранения Свердловской области и многолетний руководитель Городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Городской клинической больницы № 40.
Владимир Чеснов родился в 1943 году в Киевской области. После окончания Горьковского медицинского института он начал свою карьеру в Свердловске в качестве хирурга. С 1979 по 1987 год занимал должность заместителя заведующего Свердловского Облздравотдела по кадрам и был одним из инициаторов создания Музея истории медицины.
В 1987 году Владимир Чеснов возглавил Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где проработал до 2000 года. За время его руководства в больнице был проведен масштабный ремонт, открыт современный ожоговый центр, обновлены отделения гемодиализа, токсикологии и реанимации. После 2000 года и до выхода на пенсию занимал должность заместителя главного врача Городской клинической больницы № 40.
Медицинскую династию Чесновых продолжает его сын, Сергей Владимирович, работающий сосудистым хирургом в Центральной городской больнице № 20 Екатеринбурга.
Гражданская панихида состоится 13 августа в ЦГБ № 20.