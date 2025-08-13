В Екатеринбурге скончался выдающийся врач Владимир Чеснов

В 1987 году Владимир Чеснов возглавил Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где проработал до 2000 года. За время его руководства в больнице был проведен масштабный ремонт, открыт современный ожоговый центр, обновлены отделения гемодиализа, токсикологии и реанимации. После 2000 года и до выхода на пенсию занимал должность заместителя главного врача Городской клинической больницы № 40.