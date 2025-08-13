«Волна» не пошла. Кому из волгоградцев придется платить за проезд больше

«У нас уже есть опыт внедрения пересадочных тарифов, предоставляющих возможность пользоваться различными видами общественного транспорта в рамках определённого временного интервала. Есть пересадочный тариф “60 минут” для карты “Волна”, а также тариф “120 минут”. Думаю, эта линейка будет расширяться, но не в рамках временного лимита, а в охвате транспорта, за счёт межмуниципальных маршрутов», — сообщил тогда в ходе пресс-конференции зам. руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Сергей Комлев.