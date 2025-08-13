«Волна» не пошла. Кому из волгоградцев придется платить за проезд больше

С 18 августа в Волгоградской области должен вступить в силу обновлённый реестр межмуниципальных маршрутов.
Изменения коснутся жителей Городища, Краснослободска, Волжского, которые ездят в Волгоград на маршрутках. Новшества должны стимулировать пассажиров чаще пользоваться волгоградскими автобусами, трамваями, троллейбусами. Однако возникает вопрос: а насколько в таком случае для них подорожает проезд?
По новому графику.
Согласно информации регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства, маршрутные такси № 110, 123, 149, 159, 160, 174, 246, 260 с 18 августа должны перейти на новый график. Половина из них пойдёт по прежнему пути, вторая — по сокращённому. По мнению чиновников, данная мера «поможет удовлетворить пассажирский спрос на беспересадочное движение до действующих конечных остановок пригородных маршрутов на территории Волгограда, а также на перевозки до областной столицы с сохранением действующей интенсивности маршрутов».
Также это решение, по мнению чиновников, предоставит возможность пассажирам определить лучшую логистику передвижения, а перевозчикам — сохранить существующие интервалы движения и, если это необходимо, уменьшить их без увеличения количества автобусов на маршруте.
Об «усечении» популярных маршрутов власти заявляли давно. В конце 2024 г. состоялось обсуждение новой транспортной схемы. Тогда прозвучала идея разработки нового пересадочного тарифа карты «Волна», который распространился бы на маршрутные такси, следующие в Волжский, Городище и Краснослободск.
«У нас уже есть опыт внедрения пересадочных тарифов, предоставляющих возможность пользоваться различными видами общественного транспорта в рамках определённого временного интервала. Есть пересадочный тариф “60 минут” для карты “Волна”, а также тариф “120 минут”. Думаю, эта линейка будет расширяться, но не в рамках временного лимита, а в охвате транспорта, за счёт межмуниципальных маршрутов», — сообщил тогда в ходе пресс-конференции зам. руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Сергей Комлев.
«Заказ» был передан оператору «Волны». Необходимо было в рамках одной карты создать тарифный план, работающий как на межмуниципальных, так и городских маршрутах.
«Это непростой вопрос, но обязательно его реализуем», — заявил тогда Сергей Комлев.
К сроку не успели?
Однако сейчас, когда до обновления реестра межмуниципальных маршрутов осталось несколько дней, по-прежнему не ясно, когда будет введён новый пересадочный тариф. Равно как и то, появятся ли пересадочные узлы и как изменится стоимость поездок.
Понятно, что сложность создания пересадочного тарифа в том, чтобы обязать владельцев маршрутов оснастить машины валидаторами для оплаты проезда транспортной картой. Похоже, что решить этот вопрос пока не удалось. Хватит ли теперь на всех пассажиров «длинных маршруток» или придётся пересаживаться на городской транспорт в столице области и, соответственно, платить больше?
В ответ за запрос редакции на заданную тему в мэрии сообщили, что вопрос о разработке нового тарифа для межмуниципальных перевозок и об установке валидаторов на транспорте, осуществляющем мужмуниципальные перевозки, не относится к компетенции муниципалитета.
Редакция следит за развитием событий.
Мнение эксперта.
Член ОНФ, эксперт проекта «ЗА честные закупки» Эдгар Петросян:
"На мой взгляд, власти города в транспортной сфере действуют хаотично. С 2017 г. в Волгограде вообще отсутствует главный документ, определяющий развитие транспортной схемы, — приложение к генплану, которого, кстати, тоже нет. Комплексная транспортная схема города-героя была упразднена в 2017 году. Чиновники объяснили это её неактуальностью, хотя она была базисом развития транспортной схемы всей волгоградской агломерации.
И теперь каждые полгода происходят некие изменения в движении транспорта, но всё это делается бессистемно и зачастую приносит неудобства жителям.
Вспомним: ещё десять лет назад из из любой точки Волгограда и Волжского можно было свободно уехать в любом направлении, сейчас сделать это намного сложнее.
Многие автобусные маршруты работают до 20 часов, после этого резко растут тарифы на такси. Что касается маршруток, то надо признать, это устаревший вид транспорта, но он удобен для волгоградцев, учитывая, что нет качественной альтернативы.
Транспортная сфера очень значимая, и здесь проблемы не должны решаться только за счёт жителей".