На левом берегу в Ростове запретили парковку фур

В Ростове-на-Дону после ввода в эксплуатацию новой перехватывающей парковки запретили стоянку фур на участке 1-й Луговой от № 30 В до № 48. Об этом сообщают городские власти.
На указанном отрезке дороги нельзя останавливаться. Установлены знаки, запрещающие стоянку большегрузов. Нарушителей ждет административное наказание (ч. 1 статьи 12.19 КоАП РФ). Власти поясняют, что парковка фур в неположенном месте мешает движению транспорта и проведению дорожных работ, включая нанесение разметки и уборку территории.
Напомним, с 1 августа 2025 года для решения проблемы заторов открыли новую перехватывающую парковку для грузовиков улице 1-я Луговой, 44. Ее построили в рамках инвестиционного проекта, чтобы разгрузить дороги и упорядочить стоянку большегрузов.
Парковочная зона занимает более 3 га, но в будущем ее собираются расширить до 7,5 га. Тогда там смогут разместиться свыше 400 грузовых машин. Кроме парковочных мест, на территории предусмотрены душевые, туалеты, пункты питания, сервисы для водителей и охрана.
Подпишись на нас в Telegram.