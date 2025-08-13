На левом берегу в Ростове запретили парковку фур

Парковочная зона занимает более 3 га, но в будущем ее собираются расширить до 7,5 га. Тогда там смогут разместиться свыше 400 грузовых машин. Кроме парковочных мест, на территории предусмотрены душевые, туалеты, пункты питания, сервисы для водителей и охрана.