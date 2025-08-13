В МЧС рассказали волгоградцам, как защитить себя при атаке БПЛА

Если во время атаки беспилотников вы находитесь в здании, необходимо спуститься в подвал, на нижние этажи или паркинг, сообщают в региональном ГУ МЧС.
Если парковки или подвала нет, нужно найти помещение с несущими стенами, сесть на полу и пригнуться. Не следует подходить к окнам. Самое безопасное место в квартире — ванная.
Если во время ЧП вы оказались на улице, зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг. Если таких мест нет, выберите для укрытия любое углубление, выступ или бетонную конструкцию.
Если вы находитесь в транспорте, необходимо покинуть его и переместиться в более надежное укрытие. Например, подъезды домов или подземные переходы.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше