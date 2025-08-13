Ричмонд
Новосибирский тяжелоатлет взял бронзу на Чемпионате России в Петербурге

В весовой категории до 61 кг спортсмен показал невероятную силу и характер.

В Санкт-Петербурге триумфально завершился чемпионат России по тяжелой атлетике 2025 года, где Владислав Осокин, представляющий спортивную школу по вольной борьбе, продемонстрировал выдающиеся результаты и завоевал бронзовую медаль!

В категории до 61 кг атлет проявил недюжинную силу и волю к победе, что позволило ему взойти на пьедестал с впечатляющими показателями:

Общая сумма в двоеборье — 243 кг;

В рывке — 109 кг;

В толчке — 134 кг.

Эти цифры — не просто сумма поднятого веса, а свидетельство упорного труда, многолетних тренировок и несгибаемого духа. Владислав Осокин, несмотря на то, что его спортивная карьера тесно связана с вольной борьбой, доказал, что универсальность и целеустремленность способны преодолевать любые границы. Его успех на помосте стал ярким примером того, как преданность спорту и стремление к совершенству приносят заслуженные плоды.