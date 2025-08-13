ФАС согласовала цену на препарат для лечения гриппа и ОРВИ

«ФАС согласовала цену на препарат “Риноферон”. Это первый отечественный биоаналог в лекарственной форме “спрей назальный дозированный” в рамках МНН “Интерферон альфа-2b”. Препарат показан для профилактики и лечения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ)», — говорится в сообщении.