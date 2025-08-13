Ричмонд
ФАС согласовала цену на препарат для лечения гриппа и ОРВИ

ФАС согласовала цену на препарат для профилактики гриппа и ОРВИ «Риноферон».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ, она соответствует зарегистрированной стоимости похожего препарата — «Гриппферона», сообщили в ведомстве.

«ФАС согласовала цену на препарат “Риноферон”. Это первый отечественный биоаналог в лекарственной форме “спрей назальный дозированный” в рамках МНН “Интерферон альфа-2b”. Препарат показан для профилактики и лечения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ)», — говорится в сообщении.

«Согласованная службой цена на “Риноферон” соответствует зарегистрированным ценам на отечественный референтный препарат “Гриппферон”, — уточняется там.

Служба отметила, что согласованная цена составляет 342 рубля за содержащий 200 доз флакон назального спрея в дозировке 500 МЕ/доза.

«Согласование ФАС цены на новый отечественный биоаналог повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи», — подчеркивают в ФАС.