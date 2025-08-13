Красноярцам напомнили, что делать при ожоге борщевиком

Борщевик Сосновского — растение, сок которого может вызвать сильные ожоги. При этом ядовитые вещества содержатся во всех его частях и активируются под действием солнца. Об этом напомнила дерматовенеролог Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Елена Егорова.