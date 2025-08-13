Красноярцам напомнили, что делать при ожоге борщевиком

Борщевик Сосновского — растение, сок которого может вызвать сильные ожоги. При этом ядовитые вещества содержатся во всех его частях и активируются под действием солнца. Об этом напомнила дерматовенеролог Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России Елена Егорова.
Поэтому после контакта с борщевиком следует промокнуть пораженную область салфеткой или тканью. Затем в течение 15 минут необходимо промыть ее, чтобы удалить сок. Обязательно следует защитить кожу от солнца — в этом поможет плотная одежда или повязка.
Тереть кожу не рекомендуется. Лучше всего обратиться за помощью к дерматологу.
