Роспотребнадзор назвал масло, полезное для здоровья

Самыми полезными считаются нерафинированные масла холодного отжима, так как они сохраняют максимум витаминов и других ценных веществ. Однако их нельзя использовать для жарки из-за низкой температуры дымления — при нагревании образуются канцерогены. Такие масла подходят только для заправки салатов и готовых блюд.