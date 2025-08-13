Роспотребнадзор назвал масло, полезное для здоровья

Наиболее распространенные виды масел — подсолнечное, оливковое, кукурузное, горчичное, кунжутное и масло виноградных косточек.
Методов производства два: прессование (холодный или горячий отжим) и экстракция с использованием безопасных растворителей. После экстракции продукт всегда проходит рафинирование для удаления остатков химических веществ.
Самыми полезными считаются нерафинированные масла холодного отжима, так как они сохраняют максимум витаминов и других ценных веществ. Однако их нельзя использовать для жарки из-за низкой температуры дымления — при нагревании образуются канцерогены. Такие масла подходят только для заправки салатов и готовых блюд.
Для приготовления на огне рекомендуется выбирать рафинированные масла — подсолнечное, кокосовое или из оливковых косточек. При этом повторно разогревать использованное масло нельзя, так как в нем накапливаются вредные соединения.
Роспотребнадзор также напомнил об опасности трансжиров, которые получают путем гидрогенизации. Основной их источник — маргарин. Этот продукт специалисты советуют полностью исключить из рациона.
Хранить масла лучше в плотно закрытой таре, в сухом и темном месте. Для большинства подойдет холодильник, однако оливковое масло на холоде теряет вкус, поэтому его следует держать при комнатной температуре в тени.
Эксперты советуют отдавать предпочтение маслам с минимальной обработкой и пробовать разные виды, в том числе горчичное, рыжиковое или из зародышей пшеницы.