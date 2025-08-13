Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор назвал масло, полезное для здоровья

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору и хранению растительных масел, а также правила их безопасного использования. По данным ведомства, масла получают из семян, орехов, косточек, зародышей злаков или мякоти плодов, например, оливок.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik.com

Наиболее распространенные виды масел — подсолнечное, оливковое, кукурузное, горчичное, кунжутное и масло виноградных косточек.

Методов производства два: прессование (холодный или горячий отжим) и экстракция с использованием безопасных растворителей. После экстракции продукт всегда проходит рафинирование для удаления остатков химических веществ.

Самыми полезными считаются нерафинированные масла холодного отжима, так как они сохраняют максимум витаминов и других ценных веществ. Однако их нельзя использовать для жарки из-за низкой температуры дымления — при нагревании образуются канцерогены. Такие масла подходят только для заправки салатов и готовых блюд.

Для приготовления на огне рекомендуется выбирать рафинированные масла — подсолнечное, кокосовое или из оливковых косточек. При этом повторно разогревать использованное масло нельзя, так как в нем накапливаются вредные соединения.

Роспотребнадзор также напомнил об опасности трансжиров, которые получают путем гидрогенизации. Основной их источник — маргарин. Этот продукт специалисты советуют полностью исключить из рациона.

Хранить масла лучше в плотно закрытой таре, в сухом и темном месте. Для большинства подойдет холодильник, однако оливковое масло на холоде теряет вкус, поэтому его следует держать при комнатной температуре в тени.

Эксперты советуют отдавать предпочтение маслам с минимальной обработкой и пробовать разные виды, в том числе горчичное, рыжиковое или из зародышей пшеницы.