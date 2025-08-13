В Ростове и области в очередной раз пропал мобильный интернет

Жители донской массово жалуются на сбой в работе мобильного интернета. Судя по сообщениям ростовчан, неполадки со связью наблюдаются в центре города, в Западном и Северном жилых массивах, Александровке, Нахичевани, Военведе.
Кроме того, о перебоях в работе мобильного интернета сообщают жители Аксая и Батайска.
«У меня мобильного интернета нет уже вторые сутки. Приходят уведомления из различных мессенджеров и приложений, но когда пытаешься их открыть — всё виснет и не загружается. Банковские приложения и музыкальные платформы не работают. Обратилась к чат поддержки своего оператора связи, там ответили, что в нашем регионе сбои в работе интернета могут быть связаны с мерами безопасности», — рассказала Rostov.aif.ru наша читательница Татьяна.
По данным сервиса сбой.рф, неполадки с мобильным интернетом наблюдаются у всех известных операторов связи. Также пользователи массово жалуются на неработающие мессенджеры.
Напомним, ранее донские власти проинформировали, что интернет отключают в целях безопасности, для предотвращения использования базовых станций сотовых операторов вражескими беспилотниками для наведения.