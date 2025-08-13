В Ростове и области в очередной раз пропал мобильный интернет

«У меня мобильного интернета нет уже вторые сутки. Приходят уведомления из различных мессенджеров и приложений, но когда пытаешься их открыть — всё виснет и не загружается. Банковские приложения и музыкальные платформы не работают. Обратилась к чат поддержки своего оператора связи, там ответили, что в нашем регионе сбои в работе интернета могут быть связаны с мерами безопасности», — рассказала Rostov.aif.ru наша читательница Татьяна.