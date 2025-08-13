Стала известна программа фестиваля культуры «Владивостокские сезоны»

На официальном портале опубликована программа культурного фестиваля «Владивостокские сезоны», приуроченного к десятому, юбилейному Восточному экономическому форуму. ВЭФ будет проходить с 3 по 6 сентября.
«Восточный экономический форум — это не только деловая платформа, но и насыщенная культурная программа мирового уровня. Это единый комплекс мероприятий, объединенных брендом “Владивостокские сезоны”, охватывающий концерты, театральные представления, кинопоказы и выставки, созданные специально для горожан, гостей Владивостока и участников Форума», — поделился заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета ВЭФ Юрий Трутнев.
Во время фестиваля «Владивостокские сезоны» 4 сентября на Приморской сцене Мариинского театра состоится выступление российского пианиста-виртуоза Дениса Мацуева в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра, приглашенных гостей и участников форума.
5 сентября будет проходить открытый модный показ дизайнеров из Приморского края, Амурской области, Хабаровского края, Благовещенска, Южно-Сахалинска и Камчатки.
6 и 7 сентября во Владивостокском госцирке будет проходить шоу «Песчаная сказка» — театрализованное представление, связанное общей сюжетной линией. Помимо этого, предполагаются кинопоказы и концерт, организованные в рамках проекта «Душа России».
«Культурная программа ВЭФ всегда ориентирована на углубление контактов с зарубежными партнерами и демонстрацию богатого творческого потенциала Дальнего Востока. Уверен, что форум останется не только эффективным инструментом для экономического развития Дальнего Востока России, но и успешным культурным событием для жителей и гостей края», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
С 31 августа по 6 сентября на Спортивной набережной будет работать кинотеатр под открытым небом, где можно будет увидеть фильмы о Великой Отечественной войне от Фонда кино, короткометражные работы дальневосточных кинематографистов, а также принять участие в обсуждении документального фильма RT.Doc об экономике «новых регионов» России.
В период проведения форума в музеях Приморья запланированы тематические выставки. В Приморской государственной картинной галерее откроется экспозиция «Сей орден никогда не снимать» из собрания Государственного Эрмитажа, знакомящая с историей высшей военной награды страны — ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия, а также выставка графики и живописи «Ради жизни», посвященная 80-летию Великой Победы. В мультимедийном культурно-историческом парке «Россия — моя история» откроется экспозиционное пространство «Август 1945 года. Последний аккорд Второй мировой войны», посвященное предпосылкам и причинам двухнедельной войны между СССР и Японией, а также подвигам советских воинов, внесших вклад в победу над милитаристской Японией.
Главным событием Фестиваля культуры станет гала-концерт «Тихоокеанский бит» для жителей и гостей города с участием лучших творческих коллективов Дальнего Востока, запланированный на 6 сентября на Спортивной набережной Владивостока.
Также в рамках ВЭФ традиционно пройдет выставка «Улица Дальнего Востока», где все 11 регионов представят свои инвестиционные, туристические и культурные достижения. В дни Форума выставка будет доступна для его участников, а 7, 8 и 9 сентября откроет свои двери для всех желающих. На главной сцене выставки запланирована насыщенная музыкальная программа, которая традиционно включает выступления творческих коллективов регионов Дальнего Востока. В текущем году они будут выступать не только на сцене «Улицы Дальнего Востока», но и на городской площадке на Спортивной набережной с 3 по 6 сентября.