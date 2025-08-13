Стала известна программа фестиваля культуры «Владивостокские сезоны»

Также в рамках ВЭФ традиционно пройдет выставка «Улица Дальнего Востока», где все 11 регионов представят свои инвестиционные, туристические и культурные достижения. В дни Форума выставка будет доступна для его участников, а 7, 8 и 9 сентября откроет свои двери для всех желающих. На главной сцене выставки запланирована насыщенная музыкальная программа, которая традиционно включает выступления творческих коллективов регионов Дальнего Востока. В текущем году они будут выступать не только на сцене «Улицы Дальнего Востока», но и на городской площадке на Спортивной набережной с 3 по 6 сентября.