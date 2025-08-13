Беспилотный грузовик впервые проехал от Петербурга до Казани

«Автономный грузовик Navio первым в России проехал из Санкт-Петербурга в Казань: 1600 километров за 24 часа», — рассказали в компании, уточнив, что маршрут тягача проходил по трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток».
С помощью компьютерного зрения грузовик определяет помехи на дороге и отображает в системе, например, движущиеся рядом автомобили, следует из видео о проезде машины, которое есть в распоряжении РИА Новости. Кроме того, тягач определяет и количество полос встречного и попутного движений.
В Navio отметили, что обычно рейс из Санкт-Петербурга в Казань занимает около 58 часов, потому что водитель должен соблюдать режим труда и отдыха. Кстати, на видео видно, что инженеры, которые пока должны быть в кабине для контроля и на случай нештатных ситуаций, в течение суток сменяли друг друга.
«Тестовый проезд Navio подтверждает, что автономный транспорт, без водителя в кабине, может почти в 2,5 раза сократить время доставки грузов на сопоставимые расстояния — до одних суток», — добавили в компании.
В начале апреля текущего года на ЦКАД было запущено движение грузовых автомобилей в полностью беспилотном режиме. На трассе М-11 «Нева» с 2023 года оно осуществляется с 2023 года.