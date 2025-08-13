Беспилотный грузовик впервые проехал от Петербурга до Казани

В Navio отметили, что обычно рейс из Санкт-Петербурга в Казань занимает около 58 часов, потому что водитель должен соблюдать режим труда и отдыха. Кстати, на видео видно, что инженеры, которые пока должны быть в кабине для контроля и на случай нештатных ситуаций, в течение суток сменяли друг друга.