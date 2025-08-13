Ричмонд
Массовые рейды на пляжах Приморья выявили десятки нарушений

Мобильные налоговые группы проверили десятки точек отдыха.

Источник: PrimaMedia.ru

В Приморье в разгар летнего туристического сезона проведены масштабные проверки пляжей и зон массового отдыха. Специалисты шести мобильных налоговых групп вместе с полицией и представителями местных администраций выполнили 41 выездную проверку, включая 11 совместных рейдов. В результате были выявлены многочисленные нарушения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

Как рассказали в УФНС России по Приморью, 20 предпринимателей оказались без кассовых аппаратов, в четырех случаях зафиксирована незаконная предпринимательская деятельность. Контролёры также провели 28 контрольных закупок и зарегистрировали девять новых касс. Вынесено четыре предостережения о нарушениях.

Проверочные мероприятия оказались действенными: трое предпринимателей, прежде работающих нелегально, зарегистрировались как индивидуальные предприниматели и начали вести бизнес в правовом поле.

До конца лета мобильные посты продолжат работу в местах с высокой туристической нагрузкой. Отдыхающие могут обратиться за консультацией или пожаловаться, если им не выдали чек или оказали услугу ненадлежащего качества.

Дополнительно в крае функционирует чат-бот (16+) для анонимных обращений. Только с 1 июля через него поступило более 100 жалоб. Все они направлены на проверку в краевое министерство туризма.