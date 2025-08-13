Ричмонд
В Китае пара не смогла поделить при разводе 29 кур

В провинции Сычуань на юго-западе Китая судья разрешила необычный имущественный спор между супругами, находящимися в процессе развода. Главным предметом разногласий стали куры.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Unsplash

Историю опубликовало издание SCMP. Женщина по фамилии Ту и ее муж Ян занимались мелким животноводством. Из крупных активов у них были только дома, построенные в разных деревнях, поэтому их раздел не вызвал сложностей. Основные споры разгорелись вокруг домашней птицы — 29 кур, 22 гусей и 2 уток.

Гусей и уток супруги поделили поровну, но куры стали камнем преткновения. Ту настаивала, что сама их выращивала и заслуживает получить на одну больше. Ян возражал, напоминая, что также ухаживал за птицей. Обращения к родителям и детям результата не дали.

Судья Чэнь Цянь предложила два варианта: оставить лишнюю курицу одному из них с денежной компенсацией другому или съесть ее вместе. Пара выбрала второй вариант. Птицу приготовили и съели как «прощальный ужин», после чего Ян отвез Ту домой на электробайке.

По словам судьи, совместная трапеза не только соответствовала закону, но и учитывала сельские традиции, где важны согласие и сохранение добрых отношений даже после развода.