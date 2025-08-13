В Китае пара не смогла поделить при разводе 29 кур

Гусей и уток супруги поделили поровну, но куры стали камнем преткновения. Ту настаивала, что сама их выращивала и заслуживает получить на одну больше. Ян возражал, напоминая, что также ухаживал за птицей. Обращения к родителям и детям результата не дали.