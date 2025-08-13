Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ботаническом саду Крымского федерального университета цветут гортензии

В Ботаническом саду имени Николая Багрова Таврической академии Крымского федерального университета имени Владимира Вернадского цветут гортензии, сообщает пресс-служба вуза.

Источник: Пресс-служба КФУ им. В. И. Вернадского

В коллекции сада представлены различные сорта двух видов гортензий — метельчатой и древовидной. Различить один сорт от другого довольно легко: важно посмотреть на форму соцветия. У гортензии древовидной оно шаровидное или сплюснутое с вершины. Гортензия же метельчатая формирует соцветия конуса или метелки пирамидальной формы длиной 15−20 сантиметров.

«Во время цветения метельчатые и древовидные гортензии меняют цвет естественным образом, причем сроки изменения и интенсивность окраски зависят от погодных условий, освещения, влажности и состава почвы. Иными словами, каждый год определенный сорт гортензии выглядит по-разному за исключением сортов, сохраняющих белую, кремовую или лаймовую окраску», — пояснили в университете.

В вузе уточнили, что эти прекрасные растения можно найти на экспозиции Сирингарий и возле дворца Воронцова.