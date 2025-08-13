В Ботаническом саду Крымского федерального университета цветут гортензии

В коллекции сада представлены различные сорта двух видов гортензий — метельчатой и древовидной. Различить один сорт от другого довольно легко: важно посмотреть на форму соцветия. У гортензии древовидной оно шаровидное или сплюснутое с вершины. Гортензия же метельчатая формирует соцветия конуса или метелки пирамидальной формы длиной 15−20 сантиметров.