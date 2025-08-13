В Ботаническом саду Крымского федерального университета цветут гортензии

В коллекции сада представлены различные сорта двух видов гортензий — метельчатой и древовидной. Различить один сорт от другого довольно легко: важно посмотреть на форму соцветия. У гортензии древовидной оно шаровидное или сплюснутое с вершины. Гортензия же метельчатая формирует соцветия конуса или метелки пирамидальной формы длиной 15−20 сантиметров.
«Во время цветения метельчатые и древовидные гортензии меняют цвет естественным образом, причем сроки изменения и интенсивность окраски зависят от погодных условий, освещения, влажности и состава почвы. Иными словами, каждый год определенный сорт гортензии выглядит по-разному за исключением сортов, сохраняющих белую, кремовую или лаймовую окраску», — пояснили в университете.
В вузе уточнили, что эти прекрасные растения можно найти на экспозиции Сирингарий и возле дворца Воронцова.