Дорожники показали, как идет капремонт моста через реку Ижора

На время капремонта через Ижору был возведен временный мост с объездной дорогой.

Источник: Dorogi_lo

В Гатчинском районе активно идет капремонт моста через реку Ижора. На данный момент строители завершили бетонирование второй опоры и осуществили монтаж балок пролетного строения, рассказали в Комитете по дорожному хозяйству.

Впереди предстоят работы по укреплению опоры габионами (каменные блоки в сетке) для предотвращения размыва опоры.

На время капремонта через Ижору был возведен временный мост с объездной дорогой. Здесь организовано реверсивное движение. Сами работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Также в Волховском районе идет реконструкция моста через реку Кондега. Там уже построен временный мост и перезапущено движение.