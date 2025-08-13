Казань выбрана постоянным местом проведения «Новой волны»

Конкурс молодых исполнителей «Новая волна» будет проводиться в Казани на постоянной основе. Как сообщил генеральный директор конкурса Александр Румянцев, решение о переносе конкурса в Казань было принято несколько лет назад.
В 2021 году был проведён опрос среди горожан, который показал высокий интерес к данному мероприятию. Мэр Казани Ильсур Метшин мечтал о проведении «Новой волны» в своём городе, и теперь эта мечта становится реальностью, сообщает «Вечерняя Казань». Организаторы рассчитывают, что этот музыкальный проект станет неотъемлемой частью жизни столицы Татарстана.
Отметим, конкурс пройдет с 21 по 26 августа 2025 года на специально построенной площадке New Wave Hall рядом с «Ак Барс Ареной». Сцена почти завершена, а участники, проводящие дни за репетициями, уже начали работу над барельефом в честь фестиваля.