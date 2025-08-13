Казань выбрана постоянным местом проведения «Новой волны»

В 2021 году был проведён опрос среди горожан, который показал высокий интерес к данному мероприятию. Мэр Казани Ильсур Метшин мечтал о проведении «Новой волны» в своём городе, и теперь эта мечта становится реальностью, сообщает «Вечерняя Казань». Организаторы рассчитывают, что этот музыкальный проект станет неотъемлемой частью жизни столицы Татарстана.