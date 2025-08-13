Борщевой набор продолжает дешеветь в Воронежской области

По данным Воронежстата, больше всего подешевела морковь — сразу на 6,54 рубля, теперь килограмм можно купить за 47,49 рубля. Значительно снизилась стоимость свеклы (на 5,02 рубля до 41,75 рубля за кг), капусты (на 3,85 рубля до 36,34 рубля) и лука (на 2,8 рубля до 49 рублей). Помидоры подешевели на рекордные 17,23 рубля, их средняя цена сейчас составляет 129,89 рубля за килограмм. Единственным исключением стали огурцы, которые за неделю подорожали на 10,61 рубля. Теперь за килограмм придется отдать 103,94 рубля. Специалисты связывают общее снижение цен с сезонным увеличением предложения местной овощной продукции на рынках региона.