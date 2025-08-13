Названы самые выгодные направления для путешествий по России в сентябре

Как выяснили эксперты, лидером бюджетного отдыха в сентябре станет Астраханская область. Дешевле всего отпуск в этом регионе обойдется жителям Краснодарского края, неделя отдыха на двоих и автобус в оба конца стоят в среднем 47 тысяч рублей, на поезде — 50 тысяч. Из Ростова-на-Дону на автобусе путешествие на двоих составит 48 тысяч рублей, а на самолете из Татарстана — 53 тысячи рублей.