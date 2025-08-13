Названы самые выгодные направления для путешествий по России в сентябре

В представленном исследовании говорится, что в Дагестан экономнее всего ехать из Краснодарского края. В этом случае поездка на автобусе и неделя в отеле на двоих обойдутся в 42 тысячи рублей.
Подобное путешествие вдвоем на поезде паре из Ростовской области будет стоить 43 тысячи рублей, а из Татарстана на самолете — 55 тысяч рублей. Самой дорогой будет поездка в Дагестан из Калининградской области, в этом случае за перелет и отель на неделю для двоих придется заплатить 90 тысяч рублей.
Впрочем, можно поискать и более бюджетные варианты прилета в Дагестан. Ежедневно из Москвы и других городов в Махачкалу вылетают десятки рейсов. В международном аэропорту Махачкалы рассказали «РГ», что по итогам пассажиропотока в 2024 году вошел в топ-15 в целом по стране.
В 2024 году в аэропорту Махачкалы было обслужено 2,9 миллиона пассажиров, в 2025 году этот показатель планируют нарастить до трех миллионов человек.
Неделя пребывания в Красноярском крае дешевле обойдется жителям Ханты-Мансийского автономного округа — перелет и проживание на двоих составят 43 тысячи рублей. Из Ямало-Ненецкого автономного округа можно будет слетать за 49 тысяч рублей, а из Татарстана — за 54 тысячи рублей, — говорится в исследовании.
В Ростовскую область выгоднее приехать на автобусе из Краснодарского края, в этом случае неделя отдыха на двоих обойдется в 43 тысячи рублей, поездом — 46 тысяч.
Неделя пребывания на двоих в Карелии дешевле всего обойдется, если ехать из Санкт-Петербурга. Автобусом — 38 тысяч, поездом — 48 тысяч рублей.
Из Калининграда аналогичный тур с перелетом составит 49 тысяч рублей, из Свердловской области — 51 тысячу рублей.
Как выяснили эксперты, лидером бюджетного отдыха в сентябре станет Астраханская область. Дешевле всего отпуск в этом регионе обойдется жителям Краснодарского края, неделя отдыха на двоих и автобус в оба конца стоят в среднем 47 тысяч рублей, на поезде — 50 тысяч. Из Ростова-на-Дону на автобусе путешествие на двоих составит 48 тысяч рублей, а на самолете из Татарстана — 53 тысячи рублей.