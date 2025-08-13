Астрономы нашли галактику в форме винограда

Структура оказалась куда более сложной, чем прогнозировали современные модели формирования галактик в ранней Вселенной, сообщили на сайте Национального радио астрономической обсерватории в Вирджинии.
Объект получил название «Космическая гроздь» из-за сходства с виноградной кистью. Он был найден с помощью комплекса ALMA и космического телескопа Джеймса Уэбба. Наблюдения оказались возможны благодаря гравитационному линзированию — усилению изображения галактики за счет ее расположения за массивным скоплением, которое искривляет свет. Всего на изучение объекта ушло свыше 100 часов наблюдений, что делает его одним из самых подробно исследованных среди ранних галактик.
Если в прежних снимках телескопа Хаббла галактика выглядела как ровный диск, то новые данные показали вращающийся объект с множеством компактных звездных областей. Исследователи отмечают, что она относится к «главной последовательности» галактик по массе, химическому составу и активности звездообразования, то есть может быть типичной для своего времени.
Нынешние компьютерные модели не объясняют наличие столь большого числа скоплений в ранней вращающейся галактике. Открытие ставит новые вопросы о процессах формирования структур во Вселенной и может потребовать пересмотра представлений о ранних этапах эволюции галактик.