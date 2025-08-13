Астрономы нашли галактику в форме винограда

Если в прежних снимках телескопа Хаббла галактика выглядела как ровный диск, то новые данные показали вращающийся объект с множеством компактных звездных областей. Исследователи отмечают, что она относится к «главной последовательности» галактик по массе, химическому составу и активности звездообразования, то есть может быть типичной для своего времени.