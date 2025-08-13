Экс-главу Новочеркасска оставили в СИЗО еще на месяц

В Ростовской области до 13 сентября продлили срок содержания под стражей бывшему главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона сообщает агентство РИА Новости.
— Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена на один месяц и одни сутки, до 13 сентября 2025 года включительно, — прокомментировали информационному агентству в объединенной пресс-службе судов региона.
Напомним, ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил чиновника под стражу по обвинению в получении крупной взятки.
По данным следствия, в 2024 году глава администрации при участии своего подчиненного получил от застройщика земельный участок. Также в качестве взятки были оказаны услуги по строительству жилого дома. Общую стоимость подкупа оценили более чем в 8 млн рублей.
Предварительно, застройщик пытался договориться о получении бюджетных денег на возведение школы в пределах жилищного строительства, а также надеялся, что его проект включат в программу комплексного развития территорий.
Подпишись на нас в Telegram.