Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-главу Новочеркасска оставили в СИЗО еще на месяц

Суд продлил меру пресечения бывшему главе Новочеркасска Юрию Лысенко.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области до 13 сентября продлили срок содержания под стражей бывшему главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона сообщает агентство РИА Новости.

— Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена на один месяц и одни сутки, до 13 сентября 2025 года включительно, — прокомментировали информационному агентству в объединенной пресс-службе судов региона.

Напомним, ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил чиновника под стражу по обвинению в получении крупной взятки.

По данным следствия, в 2024 году глава администрации при участии своего подчиненного получил от застройщика земельный участок. Также в качестве взятки были оказаны услуги по строительству жилого дома. Общую стоимость подкупа оценили более чем в 8 млн рублей.

Предварительно, застройщик пытался договориться о получении бюджетных денег на возведение школы в пределах жилищного строительства, а также надеялся, что его проект включат в программу комплексного развития территорий.

Подпишись на нас в Telegram.