В Пермском крае вновь стартует проект «Детский сад хоккейных надежд»

В нынешнем году это четвертый по счету сезон проекта, организованный Федерация хоккея Пермского края. Проект пройдет в дошкольных учреждениях Перми при участии 10 000 юных пермяков.

С воспитанниками дошкольных образовательных учреждений будут проходить занятия по общефизической подготовке с элементами хоккея. Педагоги учреждений пройдут предварительную подготовку, а дошкольное учреждение получит спортивный инвентарь, который останется в них для организации хоккейных мероприятий в зимний период.

«Это доступный для детей формат знакомства с хоккеем в детских садах. Ребята в игровой форме осваивают азы владения клюшкой, ведение шайбы и первые броски по воротам. Также курс занятий включит теоретическую часть, где дети познакомятся с историей легендарной “Красной машины”, — рассказал президент Федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов.