В Пермском крае вновь стартует проект «Детский сад хоккейных надежд»

С воспитанниками дошкольных образовательных учреждений будут проходить занятия по общефизической подготовке с элементами хоккея. Педагоги учреждений пройдут предварительную подготовку, а дошкольное учреждение получит спортивный инвентарь, который останется в них для организации хоккейных мероприятий в зимний период.