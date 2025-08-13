В Новосибирске будут развивать территорию бывшей мясохладобойни

В Заельцовском районе планируют комплексное развитие территории, где ранее располагалась мясохладобойня.
В Заельцовском районе намечено всестороннее преобразование участка, где прежде функционировал мясокомбинат. Обновление затронет территорию, ограниченную улицами Стасова, Плановой, Дуси Ковальчук и Сухарной.
Участок охватывает 5,1 гектара. Ранее здесь располагались Ново-Николаевские мясохладобойни, впоследствии преобразованные в цеха мясокомбината.
Задуманный план включает возведение многоквартирных жилых домов суммарной площадью 98,35 тыс. кв. м, а также строительство дошкольного учреждения, рассчитанного на 170 воспитанников. Реализацией проекта займутся компании «Площадь» и «Заельцовский парк».
В дополнение к этому, строительные организации проведут масштабную реконструкцию школы № 131, что позволит увеличить число ученических мест на четверть сотни. Информация об этом была опубликована в муниципальном онлайн-издании «Новосибирские новости».