Памела Андерсон выпустила лимитированные соленые огурцы

Идея появилась на завтраке в доме основателя бренда Ричарда Кристиансена в Лос-Анджелесе, куда Андерсон пришла вместе с сыном Брендоном. Там актриса вспомнила семейную традицию заготовок на острове Ванкувер, о которой писала в своей книге 2023 года «Я люблю тебя: рецепты от сердца» («I Love You: Recipes from the Heart»).