Памела Андерсон выпустила лимитированные соленые огурцы

Идея появилась на завтраке в доме основателя бренда Ричарда Кристиансена в Лос-Анджелесе, куда Андерсон пришла вместе с сыном Брендоном. Там актриса вспомнила семейную традицию заготовок на острове Ванкувер, о которой писала в своей книге 2023 года «Я люблю тебя: рецепты от сердца» («I Love You: Recipes from the Heart»).
Базовый рецепт принадлежит ее двоюродной тете Ви, чьи маринованные огурцы неоднократно получали награды. Андерсон добавила в него лепестки роз, а команда Flamingo Estate — розовый перец, перец гуахильо, копченую морскую соль и органический перец эшпелет.
О запуске сообщили в издании Variety. Стоимость одной банки — $38 (примерно 3 тысячи рублей) Весь доход от продаж пойдет в Калифорнийский центр дикой природы, с которым актриса сотрудничает много лет.