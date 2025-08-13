Новосибирская журналистка превратила отпуск в Абхазии в урок выживания

Поездка Елены Отмаховой из Новосибирска в Абхазию обернулась чередой приключений — от строгого контроля на границе до потери телефона и банковских карт над горной рекой.
Журналист из Новосибирска Елена Отмахова рассказала о своём путешествии в Абхазию, которое оказалось полным испытаний, рассказывает Сиб.фм.
Сезон в республике начался с громкого скандала — местная чиновница нелестно высказалась о «туристах с Дошираком», однако поток отдыхающих только вырос. Добраться до курорта оказалось непросто: задержки рейсов, многочасовое ожидание трансфера и строгий контроль на границе. Там Елена стала свидетелем, как несовершеннолетней туристке отказали во въезде из-за отсутствия письменного разрешения родителей.
В Абхазии журналист отправилась в джип-тур по горам. На шатком подвесном мосту над рекой Бзыбь она уронила телефон вместе с банковскими картами. Оставшись без связи и доступа к средствам, ей пришлось экономить и полагаться на помощь попутчиков.
Отпуск оставил контрастные впечатления: опасное вождение, коровы на дорогах, великолепные горные виды и радушные местные жители. Несмотря на все трудности, Елена признала, что это путешествие стало для неё настоящим уроком выживания и незабываемым приключением.