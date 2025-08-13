Новосибирская журналистка превратила отпуск в Абхазии в урок выживания

В Абхазии журналист отправилась в джип-тур по горам. На шатком подвесном мосту над рекой Бзыбь она уронила телефон вместе с банковскими картами. Оставшись без связи и доступа к средствам, ей пришлось экономить и полагаться на помощь попутчиков.