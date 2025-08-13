Горнолыжный комплекс откроется в Нижнем Новгороде до конца 2025 года

Открытие всесезонного горнолыжного комплекса «Волжский» в Нижнем Новгороде запланировано на 2025 год.
Комплекс расположится вблизи парка Победы. Планируется, что площадка будет принимать посетителей круглогодично за счет снегозаменяющего покрытия.
В комплексе предусмотрят катание на лыжах, сноуборде и тюбинге. Кроме того, для тренировок построят трамплины, площадку для фристайла, каток, бугельные подъемники.
