Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горнолыжный комплекс откроется в Нижнем Новгороде до конца 2025 года

Он будет работать круглый год за счет снегозаменяющего покрытия.

Открытие всесезонного горнолыжного комплекса «Волжский» в Нижнем Новгороде запланировано на 2025 год.

Комплекс расположится вблизи парка Победы. Планируется, что площадка будет принимать посетителей круглогодично за счет снегозаменяющего покрытия.

В комплексе предусмотрят катание на лыжах, сноуборде и тюбинге. Кроме того, для тренировок построят трамплины, площадку для фристайла, каток, бугельные подъемники.

Ранее мы писали, что минимальная стоимость билетов на матчи «Торпедо» снизится до 400 рублей.