Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики предупреждают омичей о штормовой ситуации в ближайшее время

Резкая перемена погоды ожидается к вечеру 13 августа.

Источник: Комсомольская правда

Омские синоптики предупреждают о возможном погодном катаклизме, который ожидается в ближайшее время на территории Омской области. Информация о штормовом предупреждении опубликована на официальном сайте ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

«В ближайшие два часа с сохранением до конца дня 13 августа местами в Омской области ожидаются опасные явления — очень сильный дождь, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, крупный град, гроза», — говорится в экстренном сообщении ведомства.

Напомним важные правила, которых следует придерживаться при погодных катаклизмах: не стоять во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи; не парковать машину там, где на нее может что-то упасть; при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций звонить по телефону 101.