Синоптики предупреждают омичей о штормовой ситуации в ближайшее время

Напомним важные правила, которых следует придерживаться при погодных катаклизмах: не стоять во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи; не парковать машину там, где на нее может что-то упасть; при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций звонить по телефону 101.