Синоптики предупреждают омичей о штормовой ситуации в ближайшее время

Омские синоптики предупреждают о возможном погодном катаклизме, который ожидается в ближайшее время на территории Омской области. Информация о штормовом предупреждении опубликована на официальном сайте ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
«В ближайшие два часа с сохранением до конца дня 13 августа местами в Омской области ожидаются опасные явления — очень сильный дождь, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, крупный град, гроза», — говорится в экстренном сообщении ведомства.
Напомним важные правила, которых следует придерживаться при погодных катаклизмах: не стоять во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи; не парковать машину там, где на нее может что-то упасть; при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций звонить по телефону 101.