Аэропорт Перми продлит полетную программу в Баку до весны 2026 года

Авиакомпания «ИрАэро» продлила полетную программу из Перми в Баку до весны 2026 года. Прямые полеты в Азербайджан после двухнедельного перерыва в октябре стартуют с ноября этого года.
Согласно онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь» («Большое Савино»), полетная программа «ИрАэро» по маршруту «Пермь-Баку» будет действовать до 19 октября с вылетами по воскресеньям. Затем последует двухнедельный перерыв в полетах.
Возобновление полетной программы произойдет с 1 ноября. Полеты из Перми в Баку авиакомпания «ИрАэро» продолжит по субботам с вылетом в 17:55. Время пути составит 2 часа 50 минут. Тип воздушного судна — Superjet. Стоимость билета в одну сторону — от 20 тыс. руб.
В середине июля стало известно о продлении полетов из Перми в Ереван также до весны 2026 года. Полетную программу сохранила авиакомпания «Ширак Авиа».