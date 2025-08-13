В Антарктиде нашли останки исследователя, погибшего 66 лет назад

Белл работал в составе экспедиции Фолклендской островной службы — ныне Британская антарктическая служба. В день трагедии он и коллега пересекали участок ледника с трещинами. Чтобы подбодрить уставших собак, Белл снял лыжи и пошел вперед, но провалился в скрытую снежным мостом расщелину глубиной около 30 метров. Попытка его вытащить закончилась неудачей: веревка оборвалась, и мужчина упал снова. Из-за ухудшения погоды вернуться к месту происшествия сразу не удалось.