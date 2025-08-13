Ричмонд
В Антарктиде нашли останки исследователя, погибшего 66 лет назад

Среди находок рядом — лыжные палки, фонарик, радиоприборы, шведский нож Mora, курительная трубка и наручные часы с гравировкой.

Алена Соколова
Автор Новости Mail

Ученые обнаружили останки британского исследователя Денниса «Тинка» Белла, погибшего в 1959 году. Его тело и более 200 личных вещей нашли участники польской экспедиции у своей базы, сообщают в The Guardian.

Деннис «Динь» Белл справа
Деннис «Динь» Белл (справа) на фото празднует Рождество с коллегами на станции Адмиралтейского залива в 1958 году.Источник: Courtesy of British Antarctic Survey

Белл работал в составе экспедиции Фолклендской островной службы — ныне Британская антарктическая служба. В день трагедии он и коллега пересекали участок ледника с трещинами. Чтобы подбодрить уставших собак, Белл снял лыжи и пошел вперед, но провалился в скрытую снежным мостом расщелину глубиной около 30 метров. Попытка его вытащить закончилась неудачей: веревка оборвалась, и мужчина упал снова. Из-за ухудшения погоды вернуться к месту происшествия сразу не удалось.

Останки доставили на Фолклендские острова, а затем в Лондон. ДНК-анализ, проведенный в Королевском колледже, подтвердил личность погибшего. Его брат и сестра, получив известие, назвали находку шокирующей и одновременно утешительной, поблагодарив также польскую команду за бережное отношение к вещам.

В Британской антарктической службе назвали идентификацию останков трогательным моментом, а в Британском антарктическом мемориальном фонде отметили, что в прошлом многие исследователи, погибшие в экспедициях, так и не были найдены, что делает это открытие особенно значимым.