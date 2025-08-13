Ричмонд
Латвия намерена ввести запрет для автобусных рейсов в Беларусь с 15 октября

Латвия планирует ввести запрет в отношении нерегулярных автобусных рейсов в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Латвия намерена ввести запрет для автобусных рейсов в Беларусь с 15 октября 2025 года, пишет Sputnik.by со ссылкой на Baltnews.

Согласно данным, государственная пограничная охрана Латвии с 15 октября 2025 года будет вправе отказать во въезде международным нерегулярным автобусным рейсам в Беларусь через КПП «Патерниеки» («Григоровщина» с белорусской стороны".

Данное нововведение затронет и автобусные рейсы, которые выполняются в Россию. Речь идет про пункты пропуска «Гребнева» («Убылинка» с российской стороны), «Терехово» (с российской стороны «Бурачки».