Латвия намерена ввести запрет для автобусных рейсов в Беларусь с 15 октября 2025 года, пишет Sputnik.by со ссылкой на Baltnews.
Согласно данным, государственная пограничная охрана Латвии с 15 октября 2025 года будет вправе отказать во въезде международным нерегулярным автобусным рейсам в Беларусь через КПП «Патерниеки» («Григоровщина» с белорусской стороны".
Данное нововведение затронет и автобусные рейсы, которые выполняются в Россию. Речь идет про пункты пропуска «Гребнева» («Убылинка» с российской стороны), «Терехово» (с российской стороны «Бурачки».